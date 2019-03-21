2019-03-21T13:34:28+03:00
Происшествия

В Видяево мичман убил жену, которая хотела покончить жизнь самоубийством и погубить их ребенка

Петр Епишин проведет в колонии-поселения полтора года
Елена МОЛОДЦОВА
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[снимок носит иллюстративный характер][снимок носит иллюстративный характер]Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Развод далеко не всегда проходит гладко. Вот и в семье подводника решение супругов расстаться далось настолько нелегко, что дошло до поножовщины, а следователям пришлось расследовать уголовное дело по части 1 стать 107 УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».

- Ссора произошла около 15:00 25 августа. Ее инициатором была супруга мичмана войсковой части №31332 Петра Епишина. В момент скандала мужчина был пьян, а женщина угрожала покончить с собой и погубить их ребенка и самого военнослужащего. При этом в руках она держала кухонный нож. Не справившись с психотравмирующей ситуацией, связанной с систематическим аморальным поведением жены, Петр Епиншин выхватил у нее из рук холодное оружие и нанес им два удара в грудь и шею. От полученных травм женщина скончалась на месте, - рассказывают в военно-следственном управлении СКР по Северному флоту.

Мичман полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Гаджиевский гарнизонный военный суд учел не только это, но и то, что у Петра Епиншина иждивении находится малолетний ребенок, и отправил мужчину на полтора года в колонию-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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