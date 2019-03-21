2019-03-21T14:21:05+03:00
Общество

Житель Мурманска пропал сразу после отдыха в ресторане

И нашелся в течение суток
Иван ПЕТРОВ
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Житель Мурманска вернулся домой с небольшим опозданием после отдыха в увеселительном заведении "Шуры-Муры". Фото: Нина РомановаЖитель Мурманска вернулся домой с небольшим опозданием после отдыха в увеселительном заведении "Шуры-Муры". Фото: Нина Романова
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Случай с исчезновением человека в областном центре завершился благополучно. Потерявшийся найден, родственники спокойны. Но вот обстоятельства дела явно заслуживают упоминания. Примечательны они тем, что житель Мурманска пропал и нашелся буквально за сутки.

Вот как это произошло. Алексей Гавалин отдыхал ночью в увеселительном заведении «Шуры-Муры». Кафе на улице Марата он покинул только ранним утром. Затем 49-летний мужчина взял путь в южном направлении, в сторону проспекта Ленина.

Но, по всей видимости, отдых в ресторане все-таки взял свое. Тем утром ноги так и не довели мужчину до дома. Не появился северянин и позже, в дневное время. Родственники забеспокоились и вышли на связь с поисковиками.

- До настоящего времени местонахождение не известно. Рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза голубые, кожа смуглая, - сообщал отряд «Мурманспас» вечером 20 марта.

К счастью, уже утром 21 числа мужчина заявил о себе. Слегка загулявший мурманчанин благополучно вернулся домой. Об этом сообщили родственники Алексея в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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