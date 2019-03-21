«Мурманскавтотранс»: автобус, у которого отвалилось колесо, шел без пассажиров

СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-21T13:10:15+03:00

Как только водитель узнал о неисправности, он высадил людей из салона и отправился на базу порожняком

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Пользователи соцсети не разинули рты от удивления, заметив тревожный пост в минувшую среду. Видали и не такое. И все-таки фотография привлекала внимание. Еще бы - на снимке виднелся автобус с оторванным колесом. Случилось это в Мурманске 20 марта около полудня, в районе улицы Копытова и Фадеева Ручья.

Как нам удалось узнать, междугородный автобус №205 выполняет рейсы по маршруту «Мурманск-Видяево». И принадлежит компании «Мурманскавтотранс». Сегодня перевозчик предоставил нам подробный комментарий о случившемся.

- Водитель выявил неисправность с колесом вскоре после выезда из Видяево. Он сообщил в диспечтерскую. На место выслали исправный автобус, который и доставил пассажиров. Тем временем, водитель решил доставить свой автобус в Мурманск в одиночку. Но, к сожалению, в районе Фадеева Ручья колесо все-таки оторвалось, - сообщили «КП» в службе эксплуатации «Мурманскавтотранса».

Организация проводит расследование и опрашивает своих сотрудников. Нужно выяснить, почему все-таки поврежденный автобус отправился в рейс. Не исключают факт халатности. В то же время, нас заверили, каждая единица общественного транспорта тщательно осматривается перед выездом.

ИСТОЧНИК KP.RU