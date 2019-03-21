2019-03-21T12:16:19+03:00
Происшествия

Уголовное дело о падении наледи на 1,5-годовалую малышку в Видяево передано в суд

Руководитель Управления муниципальной собственностью не заключила договор о чистке кровли администрации гарнизона
Елена ЧУМАКОВА
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Снежная масса сошла прямо на голову ничего неподозревающим женщинам и девочке. Фото: СКР по Мурманской областиСнежная масса сошла прямо на голову ничего неподозревающим женщинам и девочке. Фото: СКР по Мурманской области
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Больше года понадобилось следователям, чтобы разобраться во всех обстоятельствах несчастного случая в Видяево. Напомним, 1 марта прошлого года с крыши администрации военного гарнизона на головы 1,5-годовалой малышки, ее мамы и еще одной прохожей сошла наледь. ЧП попала на камеры видеонаблюдения: крошка уводит свою маму от крыльца мэрии и тем самым спасает ей жизнь. Правда, сама девочка получила вред средней тяжести. По факту несчастного случая в следкоме возбудили уголовное дело части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан».

- В обязанности депутата, возглавляющей МБУ «Управление муниципальной собственностью» ЗАТО Видяево, входило обеспечение технического обслуживания и ремонта зданий и помещений, занимаемых органами местного самоуправления, контроль и поддержание их исправного состояния. Однако весной 2018 года женщина не заключила договор о чистке кровли, несмотря на очевидную опасность схода снега с крыши здания, и более того, заведомо не огородила опасный участок, - рассказали в следственном комитете по Мурманской области. – Тем самым она поставила под угрозу здоровье местных жителей.

Следствием такой халатности и стал тот самый несчастный случай. Еще на стадии следствия депутат признала свою вину и принесла потерпевшим свои извинения. Тем не менее, за свои действия, а точнее за их отсутствие ей придется ответить перед судом. Уголовное дело по существу рассмотрят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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