В Мурманске срочно разыскивают владельцев железного сарая

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-21T11:55:50+03:00

В Мурманске хотят снести старый сарай и заброшенный ларек. Но сперва нужно отыскать владельцев. Фото: citymurmansk.ru

А также торгового ларька; ветхие строения давно уже портят внешний вид города и по ним «плачет» экскаватор

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В столице Заполярья немало заброшенных строений. Сюда входят и старые торговые ларьки, и полуразрушенные гаражи, и отключенные трансформаторные станции, и даже воздуховоды подземных бомбоубежищ. Старый сарай, который стал занозой для администрации Мурманска, тоже из этой категории. Но чтобы выяснить наверняка, нужно найти владельцев строения.

Хозяева старого, полуразрушенного сарая разыскиваются городской мэрией. Находятся сарай в районе улицы Алексея Генералова, 2/18. Строение давно уже портит внешний вид двора и раздражает жильцов. Но, прежде чем снести жутковатое строение, необходимо хотя бы попытаться найти хозяина.

- Владельца просят предоставить документы на торговый павильон в отдел по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству по адресу: проспект Кольский, 129/1, кабинеты №210, №211, - сообщает пресс-служба администрации Мурманска.

Телефоны для связи следующие: 53-94-38 или 53-94-50. Если хозяин «роскошного дворца» на улице Генералова не объявится до 21 апреля 2019 года, строение наверняка сравняют с землей.

Такая же незавидная судьба ждет еще одну «заброшку». А именно, разбитый и ржавый торговый ларек на Капитана Копытова, 45. Срок на предоставление документов, адрес и телефон указаны выше.

Так выглядит бесхозный торговый павильон на Копытова. Фото: citymurmansk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU