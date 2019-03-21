В Мурманске микроавтобус сбил пешехода, перебегающего дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-21T11:28:14+03:00

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Сколько бы не твердили: «Будьте внимательней на пешеходных переходах! Поверьте, даже самую толстую попу остановить значительно проще, чем самую легкую машину! Если водитель зимой сигналит вам на переходе, он не «м***», кому ты сигналишь, ты знак видел?!», он банально не успевает остановиться и даёт вам выбор «гордо и больно» или «смиренно и цело», все равно находятся те, кто уверен, что успеет перебежать.

- Утром 21 марта у дома №35 на улице Баумана в Мурманске под колеса Mercedes Sprinter попал мужчина. Пешеход не пострадал, от госпитализации и каких-либо претензий к водителю отказался, - сообщили в отдельном батальоне ДПС ГИБДД по Мурманску.

Подчеркнем, что дорогу мужчина переходил в неположенном месте. Однако в соцсетях этот инцидент вызвал бурную дискуссию между пешеходами и автомобилистами. Первые были свято уверены, что водитель виновен в аварии и даже если рядом нет «зебры» все равно должен быть готовым остановиться в любой момент.

ИСТОЧНИК KP.RU