На объездной в Мурманске за утро произошло восемь массовых аварии

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-21T10:20:35+03:00

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Утро 21 марта явно не задалось для автомобилистов и не только для тех, кто отдает предпочтение Восточно-объездной дороге. Желающих добраться с юга на север Мурманска неприятный сюрприз ждал на Прибрежной улице, где сломался автобус. В самом городе ситуация оказалась не легче: авария на улице кооперативной собрала пробку аж от переулка Якорного, ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Егорова оставило для движения только правые полосы в обоих направлениях. Но больше всего не повезло тем, кто по привычке поехал по Ленинградке. Произошедшие друг за другом три аварии в сторону Североморска не оставили шансов другим водителям успеть вовремя на работу.

Авария у озера Чайка буквально парализовало движение в сторону севера на Восточно-Объездной дороге.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- За утро на Восточно-объездной дороге произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. На месте работают инспекторы ДПС, - сообщили «КП» в отдельном батальоне ДПС ГИБДД по Мурманску.

Первая авария произошла на подъеме от улицы Шевченко. Дорогу не поделили пикап и два легковых автомобиля. От удара машины разбросало по всей проезжей части, но узкое «горлышко» для проезда все же осталось. Следующее ДТП с еще тремя легковушками случилось после поворота к гостиничному комплексу «Огни Мурманска». Но главным препятствием на пути на север стала авария перед озером Чайка сразу с пятью автомобилями. Но если легковушки еще можно было как-то объехать, то вставший поперек дороги грузовик, увы. Как итог - многокилометровая пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU