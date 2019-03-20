2019-03-20T19:00:54+03:00
Общество

Сортировкой мусора в Мурманской области могут заняться заключенные

Исправительные колонии Заполярья намерены включиться в решение проблемы утилизации твердых коммунальных отходов
Анна СТЕПАНОВА
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Заводы по переработке мусора запускают по всей России. Фото: правительство Мурманской области.Заводы по переработке мусора запускают по всей России. Фото: правительство Мурманской области.
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Сегодня под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры в правительстве обсудили возможность привлечения осужденных к труду на объектах обращения с отходами, в частности речь идет о ТКО.

- Евгений Викторович выразил заинтересованность властей в организации эффективного взаимодействия с УФСИН, а также напомнил, что вопрос участия учреждений уголовно-исполнительной системы в схеме обработки отходов обсуждался на встрече Дмитрия Медведева с членами совета палаты Совета Федерации и на парламентских слушаниях, - сообщили в пресс-службе.

В западных регионах России подобное сотрудничество уже налажено. В Заполярье сейчас рассматривают варианты подобного взаимодействия. Например, заниматься сортировкой и переработкой мусора могут как на территории исправительных учреждений, так и за их пределами - на объектах АО «Управление отходами», которое выступает в качестве регионального оператора.

Напомним, с 1 марта начала свою работу мусороперегрузочная станция в ЗАТО Североморск. Ранее были запущены комплекс в Междуречье и станция в ЗАТО Александровск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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