Инспекторы Карелии спасли потерявшуюся семью из Мурманска

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-21T10:45:18+03:00

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Когда подводит техника, на помощь приходят люди. Это на своем примере доказала семья из Мурманска. Пожилые супруги на своей машине ехали из Карелии в столицу Заполярья. Хотели заскочить на заправку, но заблудились, так как навигатора не было. Несколько километров северяне колесили, пытаясь найти дорогу, а затем заглохли - закончился бензин.

По счастливой случайности их спасли сотрудники госавтоинспекции.

- Вечером 15 марта инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району Виктор Емеличев и Александр Карманов несли дежурство на автодороге «Кола». Неподалеку от поворота на поселок Мелиоративный полицейские обратили внимание на припаркованный на обочине автомобиль "Нива". Они остановились и подошли к водителю, чтобы удостовериться, что все в порядке, - рассказали в ГИБДД.

Инспекторы довезли мурманчанина до заправки, чтобы он купил топливо. А затем обратно. Дальнейший путь северян прошел без происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU