2019-03-20T18:34:48+03:00
Добрые дела

Под Кандалакшей поезд сбил щенка

Вот уже сутки месячный малыш ждет медицинской помощи и передержки
Елена МОЛОДЦОВА
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Как такая кроха могла выжить с многотонным железнодорожным составом, остается только догадываться. Фото: Женя СмирновКак такая кроха могла выжить с многотонным железнодорожным составом, остается только догадываться. Фото: Женя Смирнов
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Пока вся Мурманская область гудит по поводу до сих пор не подтвержденной отставки главы региона Марины Ковтун, на самом юге Заполярья пытаются спасти маленького щенка, которого сбил поезд. Как такая крошка могла выжить в столкновении с тяжелым железнодорожным составом, остается только догадываться.

- Инцидент произошел на станции "Ручьи-Карельские" в Кандалакшском районе. Щенку от силы месяц от роду. Он хрипит и волочит лапку. Однако пока помочь ему нет возможности. Рабочие забрали собаку к себе в табельную, но возможности увезти ее на передержку и показать ветеринару у них нет, - сообщает Фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека».

Зоозащитники ищут человека, готового помочь бедняге. Взамен гарантируют оплатить прием в ветклинике и объявить сбор на лечение щенка. Пока отклика не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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