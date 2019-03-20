Проверка слуха: В Оленегорске подростки устраивают массовые побоища

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-20T17:48:14+03:00

В полиции рассказывают всего о двух случаях, которые никак не подпадают под это определение

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Прошлая неделя оказалась не самой мирной в масштабах Оленегорска. Местные жители всерьез обеспокоены тем, как выясняют отношения подростки.

- Что за массовые побоища детей? Подростки дерутся до больницы в последние дни. Новое «район на район»? У знакомых за неделю три серьезных случая, вплоть до полиции и судебных медэкспертов, - написал в соцсетях оленегорец, пожелавший остаться анонимным.

В полиции о массовых побоищах среди подростков не слышали, хотя проверки по двум детским дракам в ведомстве уже начали.

- Первый конфликт произошел между двумя что-то не поделившими одноклассниками. Родители одного из них обратились в правоохранительные органы из-за гематомы на глазу у своего сына. Во втором конфликте участвовали ребята постарше, которые не поделили девушку. Один за ней ухаживал, второму ровесница нравилась. Отношения они решили выяснить с помощью кулаков. Оценка действий всех сторон в обоих случаях будет дана в ходе уже идущих проверок, - рассказала «КП» заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Ситуации, конечно, неприятные, но назвать обе драки массовыми язык не поворачивается. Жители Оленегорска могут спать спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU