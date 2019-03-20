2019-03-20T17:48:14+03:00
Общество

Проверка слуха: В Оленегорске подростки устраивают массовые побоища

В полиции рассказывают всего о двух случаях, которые никак не подпадают под это определение
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Две локальные драки оленегорцы приняли за массовые побоища [снимок носит иллюстративный характер].Две локальные драки оленегорцы приняли за массовые побоища [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

Прошлая неделя оказалась не самой мирной в масштабах Оленегорска. Местные жители всерьез обеспокоены тем, как выясняют отношения подростки.

- Что за массовые побоища детей? Подростки дерутся до больницы в последние дни. Новое «район на район»? У знакомых за неделю три серьезных случая, вплоть до полиции и судебных медэкспертов, - написал в соцсетях оленегорец, пожелавший остаться анонимным.

В полиции о массовых побоищах среди подростков не слышали, хотя проверки по двум детским дракам в ведомстве уже начали.

- Первый конфликт произошел между двумя что-то не поделившими одноклассниками. Родители одного из них обратились в правоохранительные органы из-за гематомы на глазу у своего сына. Во втором конфликте участвовали ребята постарше, которые не поделили девушку. Один за ней ухаживал, второму ровесница нравилась. Отношения они решили выяснить с помощью кулаков. Оценка действий всех сторон в обоих случаях будет дана в ходе уже идущих проверок, - рассказала «КП» заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Ситуации, конечно, неприятные, но назвать обе драки массовыми язык не поворачивается. Жители Оленегорска могут спать спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске случился потоп в доме на Свердлова, где ровно год назад взорвался газ
Сортировкой мусора в Мурманской области могут заняться заключенные
Под Кандалакшей поезд сбил щенка
В Мурманской области потратят 500 миллионов рублей на очистку от куриного помета
В Мурманске прямо на ходу отвалилось колесо у автобуса №205
Автоледи, устроившую смертельное ДТП в Мурмашах, ослепил солнечный блик
Экс-мэр Мурманска Сергей Субботин об отставке губернатора: "Марина Ковтун сохраняет шанс на продолжение успешной карьеры"
За две недели в Госжилинспекцию Мурманской области поступило порядка 180 жалоб на нечищеные от снега дворы
В Мурманске вновь накрыли подпольный крабовый цех - 3 тонны мяса, 25 миллионов ущерба
В Мурманске машина инкассаторов сбила 77-летнюю женщину
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: Верим, что Господь не лишит нас замечательного губернатора
Убийца из Ковдора, который прятал тело в подвале, выслушал уникальный для Заполярья приговор
Кировчане спутали лентикулярное облако с «черной дырой»
В Мурманске 9-летний мальчик был в гостях у друга, а потом пропал
В Кандалакше на вокзале рухнул потолок
Порноактрису Елену Беркову срочно госпитализировали
Депутат Госдумы Алексей Веллер прокомментировал отставку Марины Ковтун
Общественники просят власти Мурманской области восстановить покрытие моста через Кольский залив