Автоледи, устроившую смертельное ДТП в Мурмашах, ослепил солнечный блик

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-20T16:59:29+03:00

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В ближайшее время станет известно, какое наказание понесет 36-летняя Марина Федченко, по чьей вине в 23:00 24 июля в Мурмашах произошла страшная авария. Напомним, автоледи села за руль Honda CR-V пьяная и вылетела на тротуар, где в этот роковой момент красила ограждение Галина Жаворонкова. Женщина погибла на месте.

Наскочив на препятствие, внедорожник перевернулся, а сидевший на переднем сидении 45-летний мужчина, который не был пристегнут, вылетел в лобовое стекло. Полученные им травмы также оказались не совместимыми с жизнью.

- Сразу после аварии водитель Honda заявила, что ей надо было кого-то отвезти в аэропорт. На следующий день она рассказала, что вместе с друзьями распивала спиртные напитки в гаражах в Мурмашах. После чего решила развести по домам 4 человек, которые находились в салоне автомобиля в момент ДТП, - рассказывает подробности источник «КП» в правоохранительных органах. - При движении на улице Советской автоледи ослепил солнечный блик, который попал в зеркало наружного вида. Она отвлеклась и наехала на препятствие.

Что именно сыграло роковую роль в страшном ДТП: количество промилле в крови или пресловутый солнечный зайчик, теперь определит суд. Уголовное дело по части 6 статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух или более лиц», которое с утвержденным обвинительным заключением, уже передано служителям Фемиды для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU