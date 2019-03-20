2019-03-20T14:54:17+03:00
Общество

В Мурманске вновь накрыли подпольный крабовый цех - 3 тонны мяса, 25 миллионов ущерба

Завод по разделке деликатеса располагался прямо в гараже
Иван ПЕТРОВ
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Один из крупнейших крабовых цехов накрыли в Мурманской области сотрудники силовых структур. [снимок носит иллюстративный характер]Один из крупнейших крабовых цехов накрыли в Мурманской области сотрудники силовых структур. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Людмила ШЕКА
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Старая добрая промзона! Район, куда не так-то просто добраться, где кишмя кишат бродячие собаки... Трудно поверить, что именно здесь, на окраинах Мурманска, открылся настоящий клондайк нелегального бизнеса.

На задворках мурманской промзоны, в районе улицы Домостроительной работал подпольный крабовый цех. Скрывался он прямо в гараже. Нелегальное производство приняло поистине «стахановский» размах. Оперативники обнаружили внутри почти 3 тонны сочного деликатесного мясца (2 тонны 737 килограммов, если быть точным).

- Выявленная крабовая продукция добывалась в Баренцевом море незаконно и поступала в указанный цех для дальнейшей переработки и отправки в центральные регионы России. Общий ущерб биологическим ресурсам составил 25 миллионов 984 тысячи рублей, - информирует погрануправление ФСБ России по Западному арктическому району.

Очевидно, что «золотая жила» приносила нехилый доход своим владельцам. Впрочем, большую часть этих денег придется отдать в ходе погашения уголовных и административных штрафов. За этим дело не станет - уже проводится проверка, разыскиваются хозяева «крабового клондайка».

Совсем недавно в Мурманске уже находили подпольный завод по переработке камчатского деликатеса. Тогда информацией заинтересовался даже центральный аппарат МВД. А ведь крабового мяса в тот раз обнаружили в 3 раза меньше, чем сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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