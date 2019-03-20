2019-03-20T13:38:53+03:00
Происшествия

В Мурманске машина инкассаторов сбила 77-летнюю женщину

По словам водителя, пешеход оказался в «слепой зоне» и его не было видно
Елена МОЛОДЦОВА
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Из-за широких передних стоек водитель вполне мог не заметить переходящего дорогу пешехода.Из-за широких передних стоек водитель вполне мог не заметить переходящего дорогу пешехода.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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О том, что инкассаторам из соображений безопасности, как говорится, ПДД не писаны, знают многие. Машины, перевозящие деньги, могут парковаться и на тротуарах и прямо у входов в торговые центры, создавая тем самым немало неудобств пешеходам. Но 19 марта дошло до того, что людей, передвигающихся на своих двоих, стали давить.

- В 15:45 19 марта водитель автомобиля «Индеец» двигался по прилегающей территории от дома №36 к дому №38 по улице Карла Маркса в Мурманске и при повороте налево сбил 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу перед ним. В результате пешехода с ушибами мягких тканей нижней челюсти медики обслужили амбулаторно, - рассказали «КП» подробности аварии в отдельном батальоне ДПС ГИБДД по Мурманску.

Безопасность на месте ДТП обеспечивали спасатели. Как сообщают очевидцы, водитель бронированного «Индейца» объяснил случившееся тем, что женщина попала в так называемую «слепую зону». Разумеется, острые на язык пользователи соцсетей метко заметили, что пешехода зацепили зеркалом, а значит, его трудно было не увидеть. И, оказались, не правы.

- Может быть и правда в «слепую», у инкассаторов обзор как в танке, - парировал Макс Степнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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