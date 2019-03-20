2019-03-20T16:12:44+03:00
Происшествия

Убийца из Ковдора, который прятал тело в подвале, выслушал уникальный для Заполярья приговор

Впервые решение по районному делу вынесла коллегия присяжных; Максим Громов отправится в колонию на 12 лет
Иван ПЕТРОВ
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[снимок носит иллюстративный характер][снимок носит иллюстративный характер]Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 20 марта, в следственном комитете Мурманской области встречали гостей. Сотрудникам СМИ предложили подробности по поводу необычного преступления. Уникальность тут даже не в самом деле (это рядовая «бытовуха»), а в процедуре вынесения приговора. Впервые за всю историю Мурманской области решение о виновности в районном суде принимала... коллегия присяжных.

Но сначала о подробностях дела. Максим Громов, житель города Ковдор, пригласил приятеля в свой частный дом. Мужчины выпили и рассорились, а когда вышли во двор - подрались.

- Кулаками, ногами и неизвестным тупым предметом Громов нанес своему знакомому множественные удары в область лица и не менее одного удара в область переднебоковой поверхности шеи слева. А также, умышленно, с целью убийства путем удушения, кистями рук сдавливал шею потерпевшего, - извещает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Какое-то время убийца держал тело своей жертвы в подвале частного дома, а потом вывез на озеро и утопил. Случилось это давно - осенью 2017 года. Но, поскольку сбор улик и расследование потребовали длительного времени, разбирательства завершились только сейчас.

Стоит отметить, что у Максима Громова и ранее случались вспышки агрессии. Как удалось узнать «КП», 6 лет назад, в 2013 году мужчина уже избивал человека в ходе ссоры. Тогда уголовное дело удалось замять в связи с примирением сторон. На сей раз инцидент закончился трагедией и заключением в колонии строгого режима. На 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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