Кировчане спутали лентикулярное облако с «черной дырой»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-20T12:37:02+03:00

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Подарок небес несколько напугал наблюдательных северян, живущих в Апатитах и Кировске. Еще бы! Прямо над ними разверзлась настоящая «черная дыра», которая на четверть часа поглотила Луну. Правда, при более детальном рассмотрении оказалось, что над Хибинами появилось лентикулярное облако, красиво подсвеченное ночным светилом.

При свете дня это природное явление очаровывает, а не наводит страх своей мистичностью. Фото: Виталий Макаров

- Лентикулярные облака образуются при усилении ветра на высоте с подветренной стороны возвышенностей или гор. Из-за этой особенности они имеют такую линзовидную форму и практически неподвижны, - рассказывает администратор группы «Погода в Мурманске» Виталий Макаров. – Такие облака можно наблюдать несколько раз в месяц и в Мурманске, но в центре области гораздо чаще. Вчера они были особенно красивыми и многоярусными.

Фотографии неповторимых лентикулярных облаков и, правда, вчера буквально наводнили ленту. Правда, при свете дня они зачаровывали, а не наводили страх своей мистичностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/698237" frameborder="0"></iframe> Над Хибинами разверзлась «черная дыра».Лентикулярное облако, подсвеченное Луной, напомнили северянам «черную дыру». Ночное светило скрылось от глаз людей на 15 минут. Автор видео: Олег Иванов! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU