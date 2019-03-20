В Мурманске 9-летний мальчик был в гостях у друга, а потом пропал
Очередного ребенка потеряли в Мурманске, но, к счастью, быстро нашли.
Вечером 19 марта 9-летний Матвей Осадчий ушел от друга, но домой не вернулся. С 20.15 никто не знал, где находится мальчик. Путь Матвея лежал от дома №131 на проспекте Кольский до дома №5 на улице Шабалина.
Утром в среду волонтеры поискового отряда "МурманСпас" объявили поиск по мальчику, но в нем не было нужны.
- Матвей вернулся сам домой, - пояснили в "МурманСпас".
Как стало известно "КП", причиной ночного отсутствия Матвей стала ссора с родителями. В конце февраля этого года тоже из-за семейного конфликта сбежал Артем Рыжихин - мальчик боялся, что его отругают за пролитую марганцовку.
Напомним, что в Мурманске продолжают искать 13-летнюю Милену Феофилактову, которая сбежала из дома 11 марта. А в Апатитах бесследно пропала 15-летняя Дарья Овсянникова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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