В Мурманске 9-летний мальчик был в гостях у друга, а потом пропал

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-20T09:55:25+03:00

9-летнего Матвея искали всю ночь с 19 на 20 марта. Фото: vk.com/murmanspas51

9-летнего Матвея искали всю ночь, а на утром он пришел сам

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Очередного ребенка потеряли в Мурманске, но, к счастью, быстро нашли.

Вечером 19 марта 9-летний Матвей Осадчий ушел от друга, но домой не вернулся. С 20.15 никто не знал, где находится мальчик. Путь Матвея лежал от дома №131 на проспекте Кольский до дома №5 на улице Шабалина.

Утром в среду волонтеры поискового отряда "МурманСпас" объявили поиск по мальчику, но в нем не было нужны.

- Матвей вернулся сам домой, - пояснили в "МурманСпас".

Как стало известно "КП", причиной ночного отсутствия Матвей стала ссора с родителями. В конце февраля этого года тоже из-за семейного конфликта сбежал Артем Рыжихин - мальчик боялся, что его отругают за пролитую марганцовку.

Напомним, что в Мурманске продолжают искать 13-летнюю Милену Феофилактову, которая сбежала из дома 11 марта. А в Апатитах бесследно пропала 15-летняя Дарья Овсянникова.

ИСТОЧНИК KP.RU