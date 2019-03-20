Порноактрису Елену Беркову срочно госпитализировали

СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-20T08:47:38+03:00

Мурманчанка потеряла сознание и сейчас проходит обследование у врачей

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Порноактриса и экс-участница "Дома-2" Елена Беркова, уроженка Мурманска, была срочно госпитализирована в Москве, где сейчас живет.

Точные проблемы со здоровьем не называются, т.к. 34-летней женщине еще предстоит пройти обследование. Однако уже сейчас в ее окружении рассказали, что стало поводом для обращения к врачам.

- Пока мы комментариев не даем точных. У нас был сегодня обморок легкий, и пока еще Лена находится в клинике. О состоянии не могу пока ничего говорить, мы ждем, что скажет доктор. Пока она спит, - рассказал "Пятому каналу" PR-директор Берковой Максим Клеменко.

Он не исключает, что причиной обморока стало переутомление.

Напомним, на прошлой неделе Елена Беркова заявила о своем намерении участвовать в выборах губернатора Мурманской области, что пройдут в сентябре этого года. Заявление было сделано за несколько дней до того, как Марина Ковтун написала заявление об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU