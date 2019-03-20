Порноактрису Елену Беркову срочно госпитализировали
Порноактриса и экс-участница "Дома-2" Елена Беркова, уроженка Мурманска, была срочно госпитализирована в Москве, где сейчас живет.
Точные проблемы со здоровьем не называются, т.к. 34-летней женщине еще предстоит пройти обследование. Однако уже сейчас в ее окружении рассказали, что стало поводом для обращения к врачам.
- Пока мы комментариев не даем точных. У нас был сегодня обморок легкий, и пока еще Лена находится в клинике. О состоянии не могу пока ничего говорить, мы ждем, что скажет доктор. Пока она спит, - рассказал "Пятому каналу" PR-директор Берковой Максим Клеменко.
Он не исключает, что причиной обморока стало переутомление.
Напомним, на прошлой неделе Елена Беркова заявила о своем намерении участвовать в выборах губернатора Мурманской области, что пройдут в сентябре этого года. Заявление было сделано за несколько дней до того, как Марина Ковтун написала заявление об отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU