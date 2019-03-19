Исландия делает суда и рыбопромышленную технику для Мурманской области

СЕГОДНЯ 18:14 2019-03-19T18:37:17+03:00

Берглинд Асгейрсдоттир надеется на плодотворное сотрудничество с Россией и в будущем. Фото: Дмитрий Дубов (gov-murman.ru)

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От простых землянок - до развитой промышленности и культуры. Такой мощный скачок совершила страна ледников и вулканов всего за 100 лет. Сейчас Исландия представляет собой экономически развитое государство.

А может, и нам есть чему поучиться у маленькой и гордой страны? Да конечно же, есть! Экономическая делегация из Исландии прибыла в Мурманскую область. И принесла с собой хорошие новости.

- Уже есть заказы на проектирование 10 судов, есть заказы на поставку рыбоперерабатывающего оборудования в Мурманскую область и на Камчатку, - сообщила Берглинд Асгейрсдоттир, посол Исландии в России.

Об этом стало известно 19 марта, во время совещания в правительстве Мурманской области. Провел рабочую встречу первый заместитель губернатора, Алексей Тюкавин. Это далеко не первое мероприятие, которое подчеркивает процесс сотрудничества двух наших стран, Исландии и России.

20 марта промысловые компании соседей-скандинавов поучаствуют в круглом столе. Его главной темой станет единство и взаимопомощь в такой важнейшей сфере, как рыбный промысел.

ИСТОЧНИК KP.RU