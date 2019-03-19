III Чемпионат мира по ледяному плаванию прошел онлайн с МегаФоном

СЕГОДНЯ 17:20 2019-03-19T17:45:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мурманске на Семеновском озере 14-17 марта 2019 года прошел III Чемпионат мира и I Кубок Арктики по ледяному плаванию. Телекоммуникационным партнером мероприятия выступил «МегаФон», предоставивший организаторам и участникам разнообразные мобильные возможности: SIM-карты с безлимитным интернетом, свободный Wi-Fi на территории, а также высокоскоростной канал связи для проведения онлайн-трансляции соревнований на YouTube.

Фото: Игорь Громов.

В мероприятии, проходившем в Мурманске уже во второй раз, приняли участие 400 спортсменов из 33 стран Европы, Азии, Африки и Америки. Большое внимание этому еще молодому виду спорта уделили и мурманчане, и гости города, приехавшие специально на Чемпионат мира. Все три дня соревнований на трибунах было многолюдно.

Для тех, кто не смог лично присутствовать на соревнованиях и для удобства спортсменов, была организована онлайн-трансляция. Ее можно было посмотреть как на сайте события, так и в соцсетях. Также видео передавалось на большие экраны в центр «Лапландия», где участники могли следить за ходом заплывов и видеть результаты онлайн. Общая зрительская аудитория насчитывает десятки тысяч человек.

Фото: Игорь Громов.

Мероприятие получилось впечатляющим: за время его проведения абонентами «МегаФона» и подключившимися к организованной оператором Wi-Fi-зоне доступа в интернет было сгенерировано 130 Гб трафика. Это не удивительно: зрителей интересовали не только сами заплывы, но и сопутствующие активности. После каждого заплыва устраивалось награждение победителей, а завершился чемпионат праздничным концертом.

Всего к мобильной сети «МегаФон» на Семеновском озере за время проведения соревнований подключились вдвое больше абонентов, по сравнению с обычным днем, 250 гостей воспользовались Wi-Fi-сетью. Кроме того, 14 зарубежных журналистов получили от оператора SIM-карты с безлимитным интернет-трафиком и активно их использовали. Абоненты оператора, присутствовавшие на Семеновском озере, могли загружать видео и фото на скорости до 60 Мбит/с.

Фото: Игорь Громов.

-Соревнования по ледяному плаванию - уникальное событие не только для нашего региона, но и для всего мира, поэтому и интерес к мероприятию крайне высок. Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы участники и гости чемпионата могли делиться своими впечатлениями о происходящем - на высоких скоростях. Надеемся, что это позволит повысить значимость данного вида спорта, который выбирают мужественные и сильные люди, - прокомментировал директор Мурманского регионального отделения компании «МегаФон» Владимир Чуйко.

Фото: Игорь Громов.

Напомним, по данным последнего исследования TelecomDaily, проведённого в конце февраля этого года, «МегаФон» в Мурманской области лидирует и по средним, и по максимальным скоростям мобильной передачи данных. Средняя скорость передачи данных в сети «МегаФона» превысила 40 Мбит/с, а максимальная - 232 Мбит/с.

Увидеть, как проходили соревнования, можно, воспользовавшись официальными хэштегами #МурманскЛедяноеПлавание2019 #MurmanskIceSwimming2019

*Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU