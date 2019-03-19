Общественники просят власти Мурманской области восстановить покрытие моста через Кольский залив
Реконструкция моста в Коле через Тулому еще не началась, а улей уже начал гудеть. Напомним, знаменитую арочную конструкцию снесут в сентябре, и за два года возведут обычной железобетонное сооружение. Пока жители западного берега реки переживают о том, как будут добираться на работу и получать медицинскую помощь, общественники беспокоятся, как бы и путепровод через Кольский залив от повышенной нагрузки не пострадал.
- После закрытия моста в Коле весь транспортный поток хлынет через сооружение, соединяющее два берега Кольского залива. Через него в том числе будут пролегать четыре автобусных маршрута: «Мурманск - Три ручья», «Мурманск - Мишуково», «Мурманск - Тулома» и «Мурмаши - Тулома». Жители этих населенных пунктов уже обеспокоены грядущими переменами. И если и этот мост выйдет из строя, то северяне с западного берега окажутся отрезаны от областного центра. Мы обратились к властям региона с просьбой рассмотреть возможность ремонта этого сооружения в кратчайшие сроки до наступления осени, - рассказывает координатор проекта в Мурманской области Дмитрий Митин.
А еще общественники настаивают на проверке безопасности стратегически важного сооружения, мол, автомобилисты ощущают сильные вибрации, проезжая через него.
ИСТОЧНИК KP.RU