Общественники просят власти Мурманской области восстановить покрытие моста через Кольский залив

СЕГОДНЯ 19:42 2019-03-19T19:42:05+03:00

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Реконструкция моста в Коле через Тулому еще не началась, а улей уже начал гудеть. Напомним, знаменитую арочную конструкцию снесут в сентябре, и за два года возведут обычной железобетонное сооружение. Пока жители западного берега реки переживают о том, как будут добираться на работу и получать медицинскую помощь, общественники беспокоятся, как бы и путепровод через Кольский залив от повышенной нагрузки не пострадал.

- После закрытия моста в Коле весь транспортный поток хлынет через сооружение, соединяющее два берега Кольского залива. Через него в том числе будут пролегать четыре автобусных маршрута: «Мурманск - Три ручья», «Мурманск - Мишуково», «Мурманск - Тулома» и «Мурмаши - Тулома». Жители этих населенных пунктов уже обеспокоены грядущими переменами. И если и этот мост выйдет из строя, то северяне с западного берега окажутся отрезаны от областного центра. Мы обратились к властям региона с просьбой рассмотреть возможность ремонта этого сооружения в кратчайшие сроки до наступления осени, - рассказывает координатор проекта в Мурманской области Дмитрий Митин.

А еще общественники настаивают на проверке безопасности стратегически важного сооружения, мол, автомобилисты ощущают сильные вибрации, проезжая через него.

ИСТОЧНИК KP.RU