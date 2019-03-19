2019-03-19T16:56:16+03:00
Общество

Мэрия Апатитов убрала урны у своего здания, в которые местная жительница выкинула мусор

Женщину пригласили на разговор в администрацию
Мария ПАШЕНКОВА
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На этом месте у здания мэрии раньше стояла урна. А после "перфоманса" Олеси Смирновой она просто исчезла. Фото: vk.com/this_is_apatityНа этом месте у здания мэрии раньше стояла урна. А после "перфоманса" Олеси Смирновой она просто исчезла. Фото: vk.com/this_is_apatityФото: Елена МОЛОДЦОВА
Изменить размер текста:

Эта история - смех сквозь слезы. Жительница Апатитов Олеся Смирнова устала терпеть, когда же в городе наведут порядок с помойками. Поэтому однажды она просто взяла свой пакет с мусором и прогулялась до местной мэрии. И там оставила "кулек" в урне у входа.

Случай повеселил северян, а вот в администрации задумались - с Олесей сразу связались и пригласили на разговор.

- Ответ один: вывоз мусора и уборка мусорной площадки производятся по графику и все нормально, - рассказала Олеся Смирнова "КП". - Обещали обустроить новую площадку, но нам постоянно что-нибудь обещают, боюсь не доживу. На мой вопрос, куда выносить мусор, если баки переполнены, сказали складировать у бачков (радиус бесконечен), но только не к ним в урны у администрации. То есть надо смириться, но меня это не устраивает! Это происходит много лет, я далеко не первая, и ничего не меняется, становится только хуже, люди в отчаянии!

После разговора урны... и вовсе исчезли от здания администрации Апатитов. "КП"-Мурманск" хотела поговорить с мэрией города о мусорной проблеме, но вот уже несколько дней телефоны упорно не отвечают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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