В Мурманске очевидцы могут помочь найти правду в смертельном ДТП

СЕГОДНЯ 16:11 2019-03-19T16:11:37+03:00

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Утром 14 декабря в Мурманске сбили 34-летнего мужчину. Все произошло на глазах у других пешеходов: время было оживленное, дети шли в школу, взрослые торопились на работу.

Со слов очевидцев, мужчина уже заканчивал переходить дорогу по "зебре" у дома №4 по улице Капитана Орликовой, когда на него налетел KIA Sportage. Пострадавшего буквально протащили несколько метров от перехода.

С тяжелыми травмами мурманчанина госпитализировали в реанимацию. Там он провел несколько дней, а потом сердце остановилось. У погибшего остался маленький ребенок.

Несмотря на то, что с момента аварии прошло больше трех месяцев, в ней остается много белых пятен. Сейчас полиция ищет свидетелей ДТП, чтобы разобраться в нем. Всех, кто может помочь правоохранительным органам, просят позвонить по телефонам 8 (8152) 45-09-28, 40-79-06.

Напомним, что также сотрудники ГИБДД ищут очевидцев столкновения Nissan и Toyota у "Автопарка".

ИСТОЧНИК KP.RU