2019-03-19T15:30:33+03:00
Общество

В Мурманской области ищут замену «Клавдии Еланской» для связи с ЗАТО Островной

Предположительно, место судна займут вертолеты; в отдаленной перспективе мы получим новый пассажирский теплоход
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
В Мурманской области ищут замену для теплохода "Клавдия Еланская", но пока что к единому соглашению не пришли.В Мурманской области ищут замену для теплохода "Клавдия Еланская", но пока что к единому соглашению не пришли.Фото: Людмила ШЕКА
Изменить размер текста:

«Когда наступит полночь, твоя карета превратится в тыкву». Так предупреждала фея в сказке про Золушку. Похожий транспортный коллапс, кажется, надвигается на Мурманскую область.

Когда наступит июль 2019 года, закончится договор на судно «Клавдия Еланская» для осуществления рейсов в ЗАТО Островной. А ведь это единственное связующее звено между большой землей и закрытым военным городком! Между тем, живет в Островном около 2-х тысяч северян.

Будут ли продлевать соглашение с «Мурманским морским пароходством» - вопрос. Ведь сейчас компания испытывает финансовые затруднения. И депутаты сомневаются, что фирма обеспечит регулярные рейсы «Еланской». Проблема даже обсуждалась на недавнем совещании транспортного комитета.

- В настоящее время прорабатывается вопрос организации перевозок пассажиров, багажа и мелких партий грузов (продовольствие, почта, медикаменты) в ЗАТО Островной альтернативным видом транспорта - авиационным, - сообщили в пресс-службе Мурманской Областной думы.

Вот только цена при этом, скорее всего, подскочит. Вертолет был и остается одним из самых дорогих видов транспорта в Мурманской области. Не исключают парламентарии и постройку нового судна. Депутаты хотят получить его через федеральную программу по обновлению транспорта.

Судно должно будет прийти на смену «Клавдии Еланской». Все-таки возраст у этого замечательного теплохода уже почтенный - 42 года скоро «стукнет». Но пока что о замене остается только мечтать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общественники просят власти Мурманской области восстановить покрытие моста через Кольский залив
Исландия делает суда и рыбопромышленную технику для Мурманской области
"Детство играет": В Мурманске подвыпившие шутники обманули водителей, переставив знак "кирпич"
III Чемпионат мира по ледяному плаванию прошел онлайн с МегаФоном
Мэрия Апатитов убрала урны у своего здания, в которые местная жительница выкинула мусор
В Мурманске очевидцы могут помочь найти правду в смертельном ДТП
Стало известно, с кем и когда "Сборная Снежногорска" снова сыграет в Высшей Лиге КВН
В Мурманской области получили приговор два африканца из республики Чад
В Мурманске две девочки спасли замерзающего щенка Марвела
В Мурманске устранили аварию и вернули тепло в 447 домов
Мурманская область попала в Топ-20 страны по числу разводов
Командующий Северным флотом рассказал о высоких зарплатах моряков-подводников
В Заполярном общественность возмутил «сарай» вместо нового торгового центра
Автобус по дороге в Териберку застрял в снежном плену
Мурманский общественник Роман Глек про видео с дракой: «С девушкой мы выясняли личные отношения»
В Мурманске 400 домов остались без отопления и горячей воды из-за аварии
С мурманских поездов в Карелии сняли четырех пьяных пассажиров
Семейный тест-драйв SKODA в «Север-Авто»!
В Пушном молодой человек украл 200 поилок для песцов
В Мурмашах проверят школу, ученики которой опубликовали в соцсетях грязные стаканы