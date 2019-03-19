В Мурманской области ищут замену «Клавдии Еланской» для связи с ЗАТО Островной

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-19T15:30:33+03:00

В Мурманской области ищут замену для теплохода "Клавдия Еланская", но пока что к единому соглашению не пришли. Фото: Людмила ШЕКА

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«Когда наступит полночь, твоя карета превратится в тыкву». Так предупреждала фея в сказке про Золушку. Похожий транспортный коллапс, кажется, надвигается на Мурманскую область.

Когда наступит июль 2019 года, закончится договор на судно «Клавдия Еланская» для осуществления рейсов в ЗАТО Островной. А ведь это единственное связующее звено между большой землей и закрытым военным городком! Между тем, живет в Островном около 2-х тысяч северян.

Будут ли продлевать соглашение с «Мурманским морским пароходством» - вопрос. Ведь сейчас компания испытывает финансовые затруднения. И депутаты сомневаются, что фирма обеспечит регулярные рейсы «Еланской». Проблема даже обсуждалась на недавнем совещании транспортного комитета.

- В настоящее время прорабатывается вопрос организации перевозок пассажиров, багажа и мелких партий грузов (продовольствие, почта, медикаменты) в ЗАТО Островной альтернативным видом транспорта - авиационным, - сообщили в пресс-службе Мурманской Областной думы.

Вот только цена при этом, скорее всего, подскочит. Вертолет был и остается одним из самых дорогих видов транспорта в Мурманской области. Не исключают парламентарии и постройку нового судна. Депутаты хотят получить его через федеральную программу по обновлению транспорта.

Судно должно будет прийти на смену «Клавдии Еланской». Все-таки возраст у этого замечательного теплохода уже почтенный - 42 года скоро «стукнет». Но пока что о замене остается только мечтать.

ИСТОЧНИК KP.RU