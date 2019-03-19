В Мурманской области получили приговор два африканца из республики Чад

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-19T14:01:14+03:00

Молодые ребята из Африки готовы на многое, чтобы попасть в Европу... Фото: пресс-служба УФСБ Мурманской области

Молодым людям, которые пытались пробраться в Норвегию, дали 9 месяцев колонии, но отсидят они гораздо меньше

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ХАХ и МБС. Звучит, как сокращенное название какого-то учреждения, не так ли? Но на самом деле, это инициалы двух дерзких молодых людей из солнечной Африки. Их полные имена судом не разглашаются.

Отчаянные авантюристы прибыли в Мурманскую область еще в октябре 2018 года, чтобы нелегально прорваться через границу с Норвегией - за лучшей жизнью. Тогда же ребят благополучно поймали пограничники, а недавно Фемида вынесла приговор в отношении друзей-африканцев. Заодно «всплыли» некоторые подробности их осеннего приключения на северо-западе Заполярья. Как оказалось, поначалу ребятам везло...

- Граждане Республики Чад преодолели рубеж инженерно-технических сооружений, расположенный в районе автодороги Р-21 «Кола» и проследовали в направлении государственной границы РФ с Королевством Норвегия, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Но уже в поселке Никель удача отвернулась от нелегалов. В связи с характерным цветом кожи африканцы моментально привлекли внимание местных жителей. На след путешественников быстро вышли пограничники.

Суд вынес нелегалам вполне щадящий приговор - 9 месяцев в колонии строгого режима. На деле же африканцы отсидят всего 3-4 месяца, поскольку учитывается срок нахождения под стражей с момента поимки. Затем обоих приятелей депортируют из холодного Заполярья обратно в солнечную Африку...

ИСТОЧНИК KP.RU