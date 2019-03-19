В Мурманске устранили аварию и вернули тепло в 447 домов

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-19T12:37:58+03:00

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Утро 19 марта в нескольких микрорайонах Мурманска выдалось прохладным. И дело было не в температуре за окном, там-то было всего около нуля. А в том, что в домах пропало отопление и горячая вода.

Случилось это из-за прорыва на теплотрассе в районе улиц Шмидта. Сначала сообщалось, что авария произошла в 4.30 утра. Но по уточненным данным от "Мурманской ТЭЦ", случилось все спустя минуту после полуночи.

Из-за ЧП пострадали жители Больничного городка, Жилстроя и улицы Гвардейская.

- Под отключение попало 447 абонентов, из них 374 жилых здания, - пояснила пресс-секретарь "Мурманской ТЭЦ" Анастасия Вечирко.

Повреждение работники аварийной бригады ликвидировали, как и планировалось, в 10 утра. И в это же время стали подавать в дома отоплению и горячую воду. В некоторых зданиях они могут отсутсвовать еще какое-то время.

В компании отметили, что северянам не придется платить за время, когда у них не был коммунальных благ.

ИСТОЧНИК KP.RU