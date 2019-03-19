Мурманская область попала в Топ-20 страны по числу разводов

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-19T12:04:59+03:00

В Мурманской области уменьшилось число разводов, но на фоне других регионов мы выглядим плохо. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Люди встречаются, люди влюбляются... разводятся. Как ни крути, отношению к институту семьи стало другим. Если раньше разводиться было зазорно, то сейчас это делают на раз два.

Впрочем, официальная статистика все же дает повод порадоваться: в 2018 году в Мурманской области сократилось число разбежавших бывших влюбленных. В ЗАГСе расстались 3986 пар. Что на 43 меньше, чем в 2017-м. Мелочь, а приятно.

Правда, другая статистика, уже от Росстата, говорит что Заполярье показывает плохой результат. Так, наш регион вошел в Топ-20 по стране по числу разводов на 1000 жителей. У нас их приходится 4,6. Столько же в Московской и Курганской областях.

Чаще всего, по данным "Московского комсомольца в Пскове", рвут отношения в Сахалинской области и Ямало-Ненецком АО - почти каждый шестой житель из тысячи (5,6). Следом идет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра - 5,6.

А вот самые крепкие семьи живут в Чеченской Репспублике: всего 0,6 разводов.

ИСТОЧНИК KP.RU