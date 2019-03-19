2019-03-19T12:04:59+03:00
Общество

Мурманская область попала в Топ-20 страны по числу разводов

На тысячу северян приходится почти пять расставаний
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В Мурманской области уменьшилось число разводов, но на фоне других регионов мы выглядим плохо.В Мурманской области уменьшилось число разводов, но на фоне других регионов мы выглядим плохо.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Люди встречаются, люди влюбляются... разводятся. Как ни крути, отношению к институту семьи стало другим. Если раньше разводиться было зазорно, то сейчас это делают на раз два.

Впрочем, официальная статистика все же дает повод порадоваться: в 2018 году в Мурманской области сократилось число разбежавших бывших влюбленных. В ЗАГСе расстались 3986 пар. Что на 43 меньше, чем в 2017-м. Мелочь, а приятно.

Правда, другая статистика, уже от Росстата, говорит что Заполярье показывает плохой результат. Так, наш регион вошел в Топ-20 по стране по числу разводов на 1000 жителей. У нас их приходится 4,6. Столько же в Московской и Курганской областях.

Чаще всего, по данным "Московского комсомольца в Пскове", рвут отношения в Сахалинской области и Ямало-Ненецком АО - почти каждый шестой житель из тысячи (5,6). Следом идет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра - 5,6.

А вот самые крепкие семьи живут в Чеченской Репспублике: всего 0,6 разводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, с кем и когда "Сборная Снежногорска" снова сыграет в Высшей Лиге КВН
В Мурманской области получили приговор два африканца из республики Чад
В Мурманске две девочки спасли замерзающего щенка Марвела
В Мурманске устранили аварию и вернули тепло в 447 домов
Командующий Северным флотом рассказал о высоких зарплатах моряков-подводников
В Заполярном общественность возмутил «сарай» вместо нового торгового центра
Автобус по дороге в Териберку застрял в снежном плену
Мурманский общественник Роман Глек про видео с дракой: «С девушкой мы выясняли личные отношения»
В Мурманске 400 домов остались без отопления и горячей воды из-за аварии
С мурманских поездов в Карелии сняли четырех пьяных пассажиров
Семейный тест-драйв SKODA в «Север-Авто»!
В Пушном молодой человек украл 200 поилок для песцов
В Мурмашах проверят школу, ученики которой опубликовали в соцсетях грязные стаканы