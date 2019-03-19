Командующий Северным флотом рассказал о высоких зарплатах моряков-подводников

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-19T11:29:44+03:00

Николай Евменов: "С проблемами, существовавшими 15-20 лет назад, мы практически не сталкиваемся". Фото: пресс-служба Северного флота

Со слов адмирала, доход командира подлодки в Мурманской области в два раза выше, чем командира полка в центральной полосе

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Сегодня, 19 марта, отмечается День моряка-подводника. Накануне праздника командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов рассказал о работе в подводных силах.

О том, что моряки на субмаринах испытывают колоссальные нагрузки, знают все. Не зря же есть такая традиция, как морская чарка - небольшое количество красного вина, которое давали военным, чтобы организм легче переносил все тяготы. Быть моряком-подводником - большая честь. Правда, было время, когда условия службы и жизни семей в гарнизонах были тяжелыми. Но со слов командующего, сейчас все поменялось.

- Благодаря государственной социальной политике в отношении военнослужащих с проблемами, существовавшими 15-20 лет назад, мы практически не сталкиваемся. Они остались в истории. С тех пор изменилось очень многое, - рассказал Николай Евменов. - Существенно увеличилось денежное довольствие моряков-подводников. Сегодня у командира подводной лодки на Северном флоте оно более чем в два раза больше, чем у командира полка, проходящего службу в центральной полосе России. Денежное довольствие рядового и младшего командного состава в экипажах подводных сил в среднем составляет не менее 70 тысяч рублей.

В качестве примера, как поменялась жизнь, он привел Гаджиево, где построили жилой квартал, новый садик, спорткомплекс. А скоро построят еще крытый ледовый корт и бассейн.

ИСТОЧНИК KP.RU