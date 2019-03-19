В Заполярном общественность возмутил «сарай» вместо нового торгового центра

СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-19T12:10:47+03:00

Свежеиспеченная постройка оказалась совсем не похожей на заманчивый дизайн-проект; почему - нам объяснили в администрации

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За последние 10 лет в Мурманске появилось так много торговых центров, что в городе, кажется, уже не хватает людей, чтобы их наполнить. А вот другие города нашего региона испытывают серьезный дефицит в подобных средоточиях досуга. И остро нуждаются в постройке новых ТРЦ. Еще бы, там ведь и кинотеатр, и ресторан, и модные бутики - все, что нужно современному человеку.

Примерно такими проектами соблазняли жителей Заполярного, когда забирали городской пустырь под новое строительство. По их словам, обещали, что будет самый большой торговый центр в городе - от предоставленного дизайн-проекта дух захватывало. Понятное дело, горожане охотно согласились пожертвовать пустырем, засаженным деревьями. Но когда строительство закончилось, жители Заполярного ахнули.

- В итоге на этом месте появилось одноэтажное типовое строение для продовольственного магазина. Местные активисты выяснили, что в городской бюджет с этого объекта будет поступать лишь 56 тысяч рублей в год, - извещает группа городских общественников «Площадь Заполярного».

А вот такую красоту горожанам обещали построить. Фото: vk.com/zapnovosti51

Активисты подозревают, что чиновники из муниципальной администрации предоставили землю в аренду сетевому супермаркету, а проект трехэтажного ТРЦ нарисовали просто для отвода глаз. За всем этим общественники заподозрили коррупционную составляющую.

В администрации Заполярного подобную версию отметают. Чиновники пояснили «КП», что проект неоднократно менялся в ходе своего развития. Его выкупила другая компания, которая и поменяла планы, решив построить одноэтажный ТРЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU