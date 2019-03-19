Автобус по дороге в Териберку застрял в снежном плену

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-19T10:26:02+03:00

Видимости на Серебрянской дороге нет, да и дороги по сути тоже. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Изменить размер текста: A A

Циклон Igor, накрывший Кольский полуостров вчера днем, продолжает заваливать Мурманскую область снегом. Метель, разыгравшаяся на Серебрянской автодороге, не оставила рейсовому автобусу, направляющемуся из столицы Заполярья в Териберку никаких шансов добраться до места назначения.

- В данный момент рейсовый автобус еще не пришел – застрял. Видимости в тундре нет, и дороги толком тоже, - предупреждает в соцсетях северянка Ольга Зубкова.

Действительно, с автобусом случилось ЧП, о котором водитель доложил своему руководству около 23:00 18 марта.

- Скорее всего, автобус застрял из-за жутких дорожных условий. Водители в Териберку ездят одни те же и знают каждый сантиметр дороги. Вчера оттуда уже притащили один автобус на веревке, а этот встал, - рассказывает начальник Североморского автотраспортного предприятия Илья Демидович. – Несмотря на то, что автобусы оборудованы всем необходимым для перевозок в таких тяжелых условиях, пассажиры никогда не сидят в них – их доставляют в село на попутном транспорте, и дорожники помогают. Резервный транспорт есть на такие случаи, но из-за сильной метели он бы просто не доехал.

Водителя дорожники также вчера отвезли в Териберку, а утром – обратно к автобусу. Из Мурманска к нему уже выдвинулась техпомощь. Как только пассажирский транспорт выберется из снежного плена, он заберет из села людей и отвезет в областной центр.

Кстати, по версии диспетчеров Мурманскавтодора, автобус застрял на полпути не из-за метели, а из-за сломанного колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU