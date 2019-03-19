В Мурманске две девочки спасли замерзающего щенка Марвела

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-19T13:18:06+03:00

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Для кого-то праздничные выходные в честь 8 Марта прошли беззаботно, а вот для других - в поисках. В Мурманске спасали черного как уголь щенка. Напомним, детали этой непростой истории. Сначала молоденького пса нашла на улице семья. Взяли на время себе, обратились к зооволонтерами с просьбой помочь пристроить. Мол, у самих уже есть собака, которая боится гостя, а еще хозяева часто уезжают в командировки. Но волонтеры даже не успели начать искать дом для щенка, потому что его быстро вернули на улицу.

Супруги сказали, что отнесли малыша в Центр временного содержания животных. Правда, в учреждении о новом постояльце и не слышали. На время щенка потеряли на улицах Мурманска - в опасных районах, где юного песика запросто могли растерзать взрослые собаки. А потом его нашли полуживого в сугробе. Правда, пока женщина, откопавшая щенка, ходила за едой, он успел уже спрятаться. Но история эта со счастливым концом.

- Малыша нашли в тот же день две девочки. Занесли его в подъезд и сообщили нам, - рассказала "КП" куратор группы Юлия Рекало "Подари шанс" - Помощь бездомным животным". - Назвали парня Марвел, ему 4,5 месяца. Сейчас у него небольшие проблемы с желудком, часто рвет. Но это лечится.

Через несколько дней малышу будут искать дом.

Через несколько дней Марвелу начнут искать новый дом. Фото: Юлия Рекало

ИСТОЧНИК KP.RU