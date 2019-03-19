В Мурманске 400 домов остались без отопления и горячей воды из-за аварии
Утром 19 марта несколько тысяч северян проснулись в квартирах с холодными батареями и такой же водой из-под крана. И это не лето наступило с его отключениями.
Причина обнаружилась быстро.
- По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы в 4.30 утра на магистральном теплопроводе в районе дома №14 по улице Шмидта произошел порыв, - сообщает мэрия Мурманска.
Из-за ЧП 400 домов Больничного городка и Жилстроя остались без отопления и горячей воды. Как рассказали "КП" в пресс-службе "Мурманской ТЭЦ", сейчас на месте работает аварийная бригада. Устранить прорыв планируют примерно к 10 утра.
Жителям домов в последствии сделают перерасчет по коммунальным услугам. За ситуацией следят также в администрации Мурманска.
Напомним, в Ковдоре местный житель повредил коммунальную систему, украв трубы теплотрассы, чтобы отправить их в пункт приема цветмета.
ИСТОЧНИК KP.RU