2019-03-19T09:28:18+03:00
Происшествия

В Мурманске 400 домов остались без отопления и горячей воды из-за аварии

На месте прорыва теплопровода работает ремонтная бригада
Мария ПАШЕНКОВА
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400 домов Мурманска остались на 6 часов без отопления и горячей воды.400 домов Мурманска остались на 6 часов без отопления и горячей воды.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Утром 19 марта несколько тысяч северян проснулись в квартирах с холодными батареями и такой же водой из-под крана. И это не лето наступило с его отключениями.

Причина обнаружилась быстро.

- По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы в 4.30 утра на магистральном теплопроводе в районе дома №14 по улице Шмидта произошел порыв, - сообщает мэрия Мурманска.

Из-за ЧП 400 домов Больничного городка и Жилстроя остались без отопления и горячей воды. Как рассказали "КП" в пресс-службе "Мурманской ТЭЦ", сейчас на месте работает аварийная бригада. Устранить прорыв планируют примерно к 10 утра.

Жителям домов в последствии сделают перерасчет по коммунальным услугам. За ситуацией следят также в администрации Мурманска.

Напомним, в Ковдоре местный житель повредил коммунальную систему, украв трубы теплотрассы, чтобы отправить их в пункт приема цветмета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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