С мурманских поездов в Карелии сняли четырех пьяных пассажиров

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-19T08:59:59+03:00

Четыре пассажира буянили в поездах и поплатились за это. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мужчины вели себя шумно и мешали всем вокруг

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Прошли те времена, когда скоротать дорогу в поезде можно было за полторашкой пива или напитков покрепче. В наши дни запрещает в вагонах и курить, и пить.

Но некоторые пассажиры считают, что для них ограничений нет. Поэтому начинают принимать на грудь едва ли не сразу, как садятся в вагон. Последствия печальны для нарушителей закона: их ссаживая на ближайшей станции и до пункта назначения приходится покупать новый билет.

На днях в Карелии с поездов сняли сразу четырех таких гулен. Сначала с состава "Мурманск-Москва" двух северян 27 и 37 лет. Затем с "Мурманск-Санкт-Петербург" в Сегеже - 59-летнего жителя Калининградской области.

- Вместе с тем к транспортным полицейским станции Медвежья Гора с заявлением о неадекватном поведении одного из пассажиров поезда "Санкт-Петербург - Мурманск" обратился начальник состава. 57-летний житель Северной столицы злоупотреблял спиртным и игнорировал требования поездной бригады, - сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному ФО.

Отмечается, что всех мужчин оформили по административной статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". А по ней наказывают арестом на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU