Семейный тест-драйв SKODA в «Север-Авто»!

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-19T09:43:13+03:00

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С появлением ребёнка в любой семье жизнь меняется кардинальным образом. Сразу же возникает тысяча вопросов. И это только кажется, что самый сложный период - первый год жизни малыша. С его взрослением количество вопросов только растёт. Например, как пройти тестовую поездку на автомобиле у официального дилера с ребенком? С кем его оставить в автосалоне? В Север-Авто, официальном дилере автомобилей марки SKODA у клиентов не возникнет такой вопрос, так как на любую тестовую поездку можно взять с собой ребёнка.

Для семейного тест-драйва в автосалоне Север-Авто доступны следующие типы детских кресел:

1. Кресло BABY-SAFE Plus относится к категории 0+ для детей весом до 13 кг (около 15 месяцев). Оно устанавливается в машине при помощи крепления Isofix, которое надежно крепится в автомобиле. Кресло можно разместить и на переднем сидении (необходимо отключить подушку безопасности). Ребенок удерживается в кресле пятиточечными ремнями, подголовник регулируется (7 положений).

2. Детское сиденье KIDFIX XP. Данное детское кресло может устанавливаться как на заднее, так и на переднее сидение по ходу движения автомобиля, при наличии на сидении крепления ISOFIX. Оснащено трехточечным ремнем безопасности. Подходит для детей весом от 15 до 36 кг.

3. Детское сиденье Isofix Duo Plus Top Tether. Данное детское кресло обеспечивает максимальную безопасность ребенку. Система крепления Isofix дополнена системой Top Tether – верхний ремень, который перекидывается через переднюю часть кресла и крепится к крюку, расположенному на задней части кресла. Данная система предотвращает переворачивание и ограничивает наклон ребенка вперед. Безопасность малыша обеспечивается также пятиточечным ремнем, который регулируется в соответствии с его ростом. Кресло предназначено для детей весом от 9 до 18 кг (9 месяцев – 4 года). Предусмотрено расположение ребенка сидя, лежа и полусидя.

Путешествуя на автомобиле, необходимо всегда помнить, что дети должны находиться в специальных креслах, соответствующих их росту и возрасту и отвечающих всем требованиям безопасности. Использование детских кресел на тест-драйве, не только демонстрирует удобство и вместительность автомобиля SKODA, также способно сделать поездку с ребенком безопасной и комфортной.

Записаться на семейный тест-драйв можно по телефону автосалона Север-Авто (88152) 554-207 или у администратора по адресу: Мурманск, ул. Марата, д. 1.

Официальный сайт автосалона: https://sevavto.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU