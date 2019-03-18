В правительстве Мурманской области прокомментировали информацию об отставке Марины Ковтун

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-18T17:25:27+03:00

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Уже можно сбиться со счета, сколько раз Марину Ковтун федеральные и региональные СМИ отправляли в отставку. Слухи, что еще чуть-чуть и Кремль снимает нашего губернатора с должности, муссируются с осени 2017 года. Марине Васильевне не раз приходилось комментировать эту информацию. И вот снова. Якобы волну отставок глав регионов подтвердили в администрации президента.

- Собеседники говорят, что в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов. Все они единодушны - уйдет Марина Ковтун, а среди других кандидатов называют Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская область) и Бориса Дубровского (Челябинская область), - пишут Ведомости, ссылаясь на свой источник.

Слухи «КП» прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

- Официальной информации, которая бы указывала на отставку, а это указ президента, нет. Сейчас Марина Ковтун находится в плановой командировке в Москве, где проходят рабочие встречи по текущим вопросам. Ее график сформирован и расписан наперед, - сообщила "КП" заместитель начальника управления по взаимодействию со СМИ правительства региона Анна Булатова.

Напомним, что в сентябре этого года пройдут выборы губернатора Мурманской области. И Марина Васильевна сообщила, что к гонке готова.

ИСТОЧНИК KP.RU