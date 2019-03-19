В Пушном молодой человек украл 200 поилок для песцов

СЕГОДНЯ 08:29 2019-03-19T08:29:14+03:00

В зверосовхозе оценили нанесенный ущерб в 80 тысяч рублей

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Каждый зарабатывает, как может. Вот и 22-летний житель Пушного решил нажиться на имуществе зверосовхоза, а в итоге может получить очередной срок.

- В полицию обратились представители предприятия, расположенного в Пушном. По словам рабочих, из пустых клеток неизвестный похитил 200 алюминиевых поилок для песцов. Общий ущерб был оценен почти в 80 тысяч рублей, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Как выяснили полицейские, поилками промышлял безработный местный житель. Он беспрепятственно собрал инвентарь в мешки и успел часть вывезти на снегоходе. Автоматические поилки он собирался продать, но ему помешали правоохранители.

Свою вину ранее судимый за грабеж молодой человек признал. Теперь ему грозит новый срок, на этот раз по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU