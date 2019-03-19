2019-03-19T08:29:14+03:00
Происшествия

В Пушном молодой человек украл 200 поилок для песцов

В зверосовхозе оценили нанесенный ущерб в 80 тысяч рублей
Елена МОЛОДЦОВА
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Молодой человек оставил без посилок 200 пушистых зверушек. Фото: m.rus.delfi.eeМолодой человек оставил без посилок 200 пушистых зверушек. Фото: m.rus.delfi.ee
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Каждый зарабатывает, как может. Вот и 22-летний житель Пушного решил нажиться на имуществе зверосовхоза, а в итоге может получить очередной срок.

- В полицию обратились представители предприятия, расположенного в Пушном. По словам рабочих, из пустых клеток неизвестный похитил 200 алюминиевых поилок для песцов. Общий ущерб был оценен почти в 80 тысяч рублей, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Как выяснили полицейские, поилками промышлял безработный местный житель. Он беспрепятственно собрал инвентарь в мешки и успел часть вывезти на снегоходе. Автоматические поилки он собирался продать, но ему помешали правоохранители.

Свою вину ранее судимый за грабеж молодой человек признал. Теперь ему грозит новый срок, на этот раз по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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