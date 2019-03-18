2019-03-18T17:41:31+03:00
Общество

При Мурманской областной больнице построят две вертолетных площадки

Это поможет быстрее спасать тяжелых пациентов
Мария ПАШЕНКОВА
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Вертолеты с тяжелыми пациентами теперь будут садиться в черте Мурманска.Вертолеты с тяжелыми пациентами теперь будут садиться в черте Мурманска.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Мурманскую областную больницу имени Баяндина привозят пациентов со всего региона и даже туристов, которые пострадали на просторах Кольского полуострова. Здесь готовы спасти всех, да только часто время играет против врачей.

Люди в белых халатах знают, что если у пациента с инсультом или инфарктом не восстановить кровоснабжение в ближайшее время, то последствия будут необратимы. Даже есть понятие "терапевтическое окно" - 6 часов или время, за которое еще можно успеть побороть инсульт.

Чтобы выиграть схватку с болезнью, в областной больнице решили сделать ход конем. При медучреждении появятся две вертолетные площадки, на которые будут авиацией доставлять тяжелых пациентов. Одна из них разместится на улице Шабалина.

Сейчас пациентов сначала везут в Мурмаши, и только потом в Мурманск, а это лишние 40 минут, которые в некоторых случаях становятся критичными.

- На развитие санитарной авиации из федеральной казны выделят 80 миллионов рублей. Это позволит нам совершать 167 дополнительных полетов с эвакуацией 230 пациентов, - рассказала во время итогового отчета о работе областной больницы за 2018 год главный врач Александра Будова.

Точные сроки воплощения проекта в жизнь пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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