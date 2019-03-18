2019-03-18T13:59:23+03:00
Происшествия

В Мурманске на переезде Volkswagen Polo въехал в товарный поезд

Водитель пытался проехать на красный
Елена МОЛОДЦОВА
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Удар пришелся аккурат между первым и вторым вагонами. Фото: Мурманск ДТП ЧПУдар пришелся аккурат между первым и вторым вагонами. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Не проскочил! Признаться, глядя на фотографию с места этой утренней аварии на Прибрежной автодороге, трудно понять, на что рассчитывал водитель черной иномарки, когда выехал на железнодорожный переезд.

- Мужчина, сидевший за рулем Volkswagen Polo, проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в грузовой состав. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили «КП» в отдельном батальоне ДПС ГИБДД по Мурманску.

Шансов проскочить переезд у иномарки не было. Электровоз, тянущий за собой состав, уже проехал пересечение с автомобильной дорогой и удар пришелся аккурат между первым и вторым вагонами. Остается предположить, что водитель начал тормозить заранее, но суровая зимняя дорога не позволила остановиться в нужный момент. Тем не менее, из-за происшествия на Прибрежной автодороге образовалась большая пробка. Движение удалось восстановить спустя час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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