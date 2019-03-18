В Мурманской области видели Волгу из «Безумного Макса» и «Фолаута»

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-18T13:10:19+03:00

Фанаты «Сталкера», «Фолаута», «Безумного Макса» и «Метро» в восторге от мурманской Волги. Настоящий постапокалипсис! Фото: vistanews.ru

Неизвестный мастер по тюнингу превратил советскую легковушку в машину-франкенштейн из мира постапокалипсиса

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Талантливых людей в Заполярье много. Свой дар они реализовывают в самых различных сферах деятельности. Автомеханика - не исключение. Мы уже рассказывали про североморского мастера, который соорудил деревянный мотоцикл шоколадного цвета.

На днях стало известно о новом достижении из Мурманской области. Местный житель сделал необычный тюнинг советской Волги. Мужчина снабдил старенькую легковушку современными деталями. Получилась настоящая машина-франкенштейн.

- Владелец автомобиля оснастил его устрашающим обвесом, включавшим в себя огромное количество элементов, позаимствованных у иномарок, - сообщает портал «Vistanews».

Фотографию, очевидно, сделали еще в летний период, но лишь сейчас она приобрела настоящую популярность в соцсетях. Мурманский автомобиль в стиле постапокалипсиса искренне восхитил пользователей соцсети. Волга-франкенштейн напомнила посетителям группы фильм «Безумный Макс», а также компьютерные игры «Фолаут» и «Сталкер». Владелец необычного транспортного средства пока остается неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU