Мурманская область оказалась в числе регионов с самой высокой безработицей

СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-18T11:42:31+03:00

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Минувшей осенью аналитики "РИА-Рейтинг" рассказали, что по итогам лета, Мурманская область находится в списке регионов с самой большой безработицей: 69 место по стране из 85 возможных. Сейчас это же агентство подготовило новое исследование за период с ноября по январь, вот только ситуация не очень изменилась.

В общем списке Мурманская область заняла 67 место из 84. Отношение численности безработных (по стандартам МОТ) к численности рабочей силы (занятых и безработных) у нас составляет 7,5%. Что, впрочем, чуть меньше (на 0,3%), чем год назад. На 100 вакансий приходится 237 северян. Один соискатель тратит почти 6 месяцев на поиски нового места трудоустройства.

Хуже всего дела обстоят в Ингушетии, здесь уровень безработицы достигает 26,3%. А вот лучше всего - в Москве (1,2%). Следом идет Санкт-Петербург (1,4%), на третьем месте - Ямало-Ненецкий АО (2,2%).

- Согласно данным исследования, средний возраст безработного - 36,6 года. На поиск работы уходит 7,2 месяца. При этом 24,5% безработных ищут работу 12 месяцев и более. Эксперты считают, что это свидетельствует о застойном характере безработицы. В сельской местности работу ищут еще дольше: из 1,4 миллиона безработных сельских жителей 31,2% искали работу год и более, - сообщает "РИА-Рейтинг".

Отмечается, что в первую очередь на уровень безработицы влияет уровень экономического развития региона.

ИСТОЧНИК KP.RU