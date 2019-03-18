В Североморске двум знакомым, пытавшимся выгородить подругу перед судом, грозит штраф

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-18T11:00:51+03:00

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«Друг всегда меня сможет выручить, если что-нибудь приключится вдруг», - эта строчка из детской песенки стала руководством к действию для двух друзей из Североморска, решивших во чтобы ни то не стало выгородить свою приятельницу перед законом. Не получилось! Суровая действительность не оценила их благих намерений. Теперь 49-летней женщине и 63-летнему мужчине придется ответить перед судом за дачу ложных показаний. В следственном комитете возбудили уголовное дело по части 1 статьи 307 УК РФ «Дача заведомо ложных показаний».

- По версии следствия, в сентябре прошлого года Североморский районный суд рассматривал уголовное дело об убийстве. Двое знакомых подсудимой в ходе предварительного следствия дали показания, изобличающие ее вину. Однако на заседании в храме Фемиды захотели спасти свою подругу от грозящей ей уголовной ответственности. В итоге в суде они стали настаивать на том, что убийство знакомая совершила в результате случайного стечения обстоятельств, а не умышленно. И это несмотря на то, что они были предупреждены об ответственности, грозящей за дачу ложных показаний, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Разумеется, наспех сочиненная ложь быстро вскрылась: ведь слова свидетелей не совпали с их собственными показаниями, уже имеющимися в материалах дела. И это не могло укрыться от внимания суда. Друзьям грозит штраф в 80 тысяч рублей или арест на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU