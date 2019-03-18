В Мурманске заведующая детского садика украла почти полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-18T12:11:01+03:00

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Богата Матушка Россия на авантюристов. Вот бы такие ловкачи тратили свою энергию на хорошие дела, тогда наша страна уже была бы «впереди планеты всей». Но пока имеем, что имеем - хищения отмечаются во всех сферах жизни. И даже в такой, казалось бы, безобидной деятельности, как руководство детским садиком.

Трудно поверить, но в Мурманске заведующая дошкольным учреждением присвоила себе кругленькую сумму. Хитрая женщина воплотила в жизнь распространенную мошенническую схему.

- Бывшая заведующая дошкольного учреждения из корыстной заинтересованности издала приказы о приеме на работу троих граждан, заведомо зная о том, что осуществлять трудовую деятельность они не будут, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Всю полученную зарплату эти фальшивые сотрудники перечисляли заведующей, которая, конечно же, была с ними в сговоре. Продолжалось это не один месяц, так что в итоге предприимчивая северянка неплохо набила свой карман за счет бюджета.

В общей сложности заведующая детским садиком №41 присвоила почти полтора миллиона - 1 375 523 рубля. Хищения вскрылись в ходе проверки, и теперь против мурманчанки завели уголовное дело. Впрочем, реальный срок женщина получит вряд-ли. Она возместила материальный ущерб и активно сотрудничает со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU