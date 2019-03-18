В Мурманске заведующая детского садика украла почти полтора миллиона рублей
Богата Матушка Россия на авантюристов. Вот бы такие ловкачи тратили свою энергию на хорошие дела, тогда наша страна уже была бы «впереди планеты всей». Но пока имеем, что имеем - хищения отмечаются во всех сферах жизни. И даже в такой, казалось бы, безобидной деятельности, как руководство детским садиком.
Трудно поверить, но в Мурманске заведующая дошкольным учреждением присвоила себе кругленькую сумму. Хитрая женщина воплотила в жизнь распространенную мошенническую схему.
- Бывшая заведующая дошкольного учреждения из корыстной заинтересованности издала приказы о приеме на работу троих граждан, заведомо зная о том, что осуществлять трудовую деятельность они не будут, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.
Всю полученную зарплату эти фальшивые сотрудники перечисляли заведующей, которая, конечно же, была с ними в сговоре. Продолжалось это не один месяц, так что в итоге предприимчивая северянка неплохо набила свой карман за счет бюджета.
В общей сложности заведующая детским садиком №41 присвоила почти полтора миллиона - 1 375 523 рубля. Хищения вскрылись в ходе проверки, и теперь против мурманчанки завели уголовное дело. Впрочем, реальный срок женщина получит вряд-ли. Она возместила материальный ущерб и активно сотрудничает со следствием.
ИСТОЧНИК KP.RU