Полиция прокомментировала информацию о похитителях бензина в Мурманской области

СЕГОДНЯ 10:43 2019-03-18T10:43:40+03:00

В Мурманской области были случаи, что водители заправлялись бензином на станциях и уезжали, не заплатив. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Соцсети горазды пугать. Например, не так давно появилась информация, что в Мурманске похитили молодую девушку и увезли ее на машине в неизвестном направлении. Позже полиция Мурманска сообщила, что эта новость - фейк. Теперь же в УМВД региона прокомментировали сообщения о банде, сливающей топливо из машин. А заодно ворующая запчасти.

- Вчера на 25 километре в 00.30 на улице Комсомольская увидели, как Chevrolet Niva остановилась, и оттуда вышел мужчина, скрутил крышку на бензобаке у другой Chevrolet. Если увидим владельца, расскажем о ситуации и номер того владельца, - пишет неизвестный автор в группе "Подслушано Апатиты".

Жалуются на банду также жители Мурманска, Оленегорска. Некоторые северяне утверждают, что видели, как неизвестные сливают себе бензин из чужих авто. Впрочем, эти жалобы не выходят на границы пабликов во "ВКонтакте".

- Заявлений от жителей Мурманской области, у которых слили топливо, не поступало. Были только случаи, когда водители заправлялись на станциях и уезжали, не заплатив, - рассказала "КП" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

ИСТОЧНИК KP.RU