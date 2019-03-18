Мурманчанин спалил Toyota Land Cruiser и Hummer из-за того, что водитель машин задел его зеркалом

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-18T10:25:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 8 на 9 января 2018 года в Мурманске у дома №10 на улице Саши Ковалева горели сразу две дорогие машины: Toyota Land Cruiser и Hummer. Огонь почти полностью уничтожил иномарки, были повреждены моторные отсеки, лопнули лобовые стекла, закоптились салоны. Экспертиза показала, что общий ущерб составил 2,5 миллиона рублей (изначально его оценили почти в 4 миллиона).

Версию с поджогом стали рассматривать сразу, ведь и Toyota, и Hummer принадлежали одному владельцу. Она то и обратилась в полицию с заявлением, что машины сгорели не случайно.

Позже выяснилось - это действительно так. Почти через месяц сотрудники полиции и СОБР Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, ранее не раз судимого. Он признался, что специально облил иномарки горючей жидкостью и поджог, потому что был в контрах с владелицей и ее семьей.

Как рассказали "КП" в прокуратуре Ленинского округа, водитель (муж заявительницы) на одной из этих иномарок задел зеркалом во время езды пешехода. Тот запомнил номер и затаил злобу. Позже вычислил, где стоит машина обидчика и поджег ее. А заодно и вторую иномарку (у авто номера отличаются только на одну цифру).

- Обвиняемый вину признал в полном объеме, сотрудничал со следствием. Мужчина был признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Мужчине также предстоит выплатить мурманчанке стоимость сгоревших машин. Правда, поджигатель еще может обжаловать решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU