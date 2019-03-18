В Мурмашах собирают подписи, чтобы вернуть на работу уволенного дворника

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-18T13:28:05+03:00

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Две стороны одной медали порой разительно отличаются друг от друга. Именно так выглядит и ситуация с дворником из Мурмашей, в защиту которого отзывчивые жильцы уже начали сбор подписей.

- У нас уволили дворника, который обслуживает дом №1 на улице Мисякова и не только. Люди собирают подписи в его поддержку. Человек настолько работящий, что с 6:00 и до 22:00 вкалывает, не покладая рук. Каждую пылинку и снежинку убирает. Как ему помочь? - написала в соцсетях жительница Мурмашей Татьяна Сидельникова. - По словам Тимура, он попросил аванс перед 8 Марта и все! Наутро бытовка была закрыта.

Правда, в муниципальном унитарном жилищно-коммунальном предприятии Мурмашей, где трудился дворник, видят ситуацию в менее радужном свете.

- У нас с Тимуром были хорошие отношения, мы всегда шли ему навстречу. Однако всему есть предел. В январе и феврале жильцы четырех домов, которые находятся на его участке, стали жаловаться, а потом пошли проверки, - рассказывает «КП» директор МУ ЖКП Мурмашей Алексей Зуенок. - Причин для увольнения несколько. Во-первых, проблемы с трудовой дисциплиной. Он сначала бросил один дом без объяснения причин, потом другой. Во-вторых, с января у него есть основное место работы. В итоге входные группы он стал убирать по остаточному принципу и, как правило, вечером и то не всегда. В-третьих, дворник стал заниматься чисткой снега территорий рядом стоящих магазинов и кафе с помощью нашего же оборудования. Подписей от жильцов пока не было. Но возвращать его на работу желания нет.

ИСТОЧНИК KP.RU