2019-03-19T18:02:07+03:00
Общество

"Детство играет": В Мурманске подвыпившие шутники обманули водителей, переставив знак "кирпич"

Друзья средних лет сбежали, когда очевидцы вызвали полицию
Мария ПАШЕНКОВА
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Знак "Кирпич" переместился с нужного места к жилым домам и заставил водителей сворачивать во дворы.Знак "Кирпич" переместился с нужного места к жилым домам и заставил водителей сворачивать во дворы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Из-за проведения в Мурманске третьего Чемпионата мира по ледяному плаванию и первого Кубка Арктики на три дня в городе ввели новые схемы движения для водителей. Например, у Семеновского озера, где проходили соревнования, запретили стоять и парковаться всем машинам без спецпропусков (по левой стороне проезжей части улицы Александрова при движении от проспекта Героев-североморцев до проезда к "Лапландии").

Чтобы автолюбители не терялись, для них поставили "Кирпичи" - знаки "Проезд запрещен". Правда, один из знаков оказался не на своем месте. И не из-за того, что ответственные лица допустили оплошность. А потому, что шутники уже не юных лет - двое мужчин и женщина - решили, что это смешно.

Очевидцы сфотографировали компанию-шутников. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Очевидцы сфотографировали компанию-шутников. Фото: vk.com/murmansk_dtp

- Компания 17 марта в районе 21.30 хорошо отметив, решила развлечься тем, что передвинула знак "Кирпич" на проезжую часть по улице Александрова в районе дома №12. И стояла в сторонке смеялась, как водители сворачивают во дворы! Имеются свидетели. На замечание не реагировали, смеясь, утверждали, что это не они, - рассказал в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" анонимный очевидец.

С его слов, как только на место вызвали сотрудников полиции, шутники ушли. Правда, в самой полиции Мурманска заявлений о шутниках не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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