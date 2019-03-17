«Улица» бесплатно раздавала мурманчанам горячую кашу с тушенкой и чай

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-17T14:51:26+03:00

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Иногда (кажется, раз в месяц) выдается хорошая погодка и в столице Заполярья. Но куда чаще - мороз, метель и ветер. Все это делает прогулку по улице невыносимой. Как же себя чувствуют городские бродяги, у которых нет постоянной крыши над головой?!

Муниципальные власти, кажется, не особо интересуются этим. Но, к счастью, в Мурманске есть люди, которым не безразлична судьба бездомных. Некоммерческая благотворительная организация «Улица» раздает бесплатные обеды под открытым небом. В субботу утром, 16 марта, волонтеры кормили и одевали бездомных по адресу Баумана, 42А.

- Вкусно! Очень редко удается поесть горячей еды, нам готовить негде, - говорит бездомный мужчина, с аппетитом наворачивая кашу. - Иногда кормят и на других участках города, но у меня нет денег, чтобы туда добраться. Кстати, у вас мелочи на проезд не найдется?

Сначала - горячая гречка с тушенкой, щедро сдобренная майонезом. Потом - чай из большой канистры. На сладенькое - упаковки с печеньем. Также мурманчанам предложили большую сумку с одеждой. Напоследок бездомные культурно отблагодарили волонтеров и разошлись.

Железная емкость, в которой волонтеры переносят кашу, отлично хранит тепло.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Я скажу речь! Спасибо огромное Вам всем и государству, которое делает для нас все это. Не надо говорить не за что. Есть за что! Есть! - говорит мурманчанка средних лет, поднимая стаканчик с чаем «за здравие».

В ближайшее время «КП» готовит большой материал о работе организации, фоторепортаж с места событий, а также интервью с одним из бездомных. Мужчине есть что рассказать про выживание на морозе!

ИСТОЧНИК KP.RU