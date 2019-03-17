Пенсионерка из Мурманска потеряла 20 тысяч рублей по вине соседа, который зашел «за солью»
Сотрудники госучреждений и полицейские не устают напоминать нам: очень важно хранить в секрете свой пин-код! Держать его на виду для современного человека все равно, что бросить кошелек на вокзале.
Жительница Мурманска написала свой пин-код прямо на карточке. В итоге 55-летняя северянка потеряла всю пенсию и даже немного сверх того. Позже выяснилось, что общая сумма похищенного составила 20,5 тысяч рублей.
Виноват во всем оказался предприимчивый сосед потерпевшей. На днях 49-летний мурманчанин заскочил к женщине на минутку - не то соли попросить, не то в квитанции разобраться. Одним словом, под благовидным предлогом.
Пока беседовали в прихожей, наметанный глаз уголовника (а «сидел» мужчина неоднократно) быстро заметил карточку. Лежала она прямо на тумбочке, а сверху красовался пин-код. Ранее судимый мурманчанин не устоял перед соблазном...
- Мужчина незаметно забрал карточку. Затем он осуществил 15 покупок в различных магазинах, после чего снял оставшиеся средства и выбросил карту. За содеянное мужчину ожидает уголовное наказание, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.
Опознать и найти мурманчанина оказалось несложно. Мужчина «засветился» на многочисленных камерах видеонаблюдения в магазинах, где тратил чужие деньги. Скорее всего, в ближайшее время рецидивист получит новый срок.
ИСТОЧНИК KP.RU