2019-03-17T13:42:23+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Мурманска потеряла 20 тысяч рублей по вине соседа, который зашел «за солью»

Немолодой мужчина украл банковскую карту, лежавшую в прихожей, а затем совершил 15 покупок по всему городу
Иван ПЕТРОВ
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Житель Мурманска позвонил в дверь соседке и ненадолго зашел к ней под благовидным предлогом. А сам незаметно украл карточку...Житель Мурманска позвонил в дверь соседке и ненадолго зашел к ней под благовидным предлогом. А сам незаметно украл карточку...Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сотрудники госучреждений и полицейские не устают напоминать нам: очень важно хранить в секрете свой пин-код! Держать его на виду для современного человека все равно, что бросить кошелек на вокзале.

Жительница Мурманска написала свой пин-код прямо на карточке. В итоге 55-летняя северянка потеряла всю пенсию и даже немного сверх того. Позже выяснилось, что общая сумма похищенного составила 20,5 тысяч рублей.

Виноват во всем оказался предприимчивый сосед потерпевшей. На днях 49-летний мурманчанин заскочил к женщине на минутку - не то соли попросить, не то в квитанции разобраться. Одним словом, под благовидным предлогом.

Пока беседовали в прихожей, наметанный глаз уголовника (а «сидел» мужчина неоднократно) быстро заметил карточку. Лежала она прямо на тумбочке, а сверху красовался пин-код. Ранее судимый мурманчанин не устоял перед соблазном...

- Мужчина незаметно забрал карточку. Затем он осуществил 15 покупок в различных магазинах, после чего снял оставшиеся средства и выбросил карту. За содеянное мужчину ожидает уголовное наказание, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Опознать и найти мурманчанина оказалось несложно. Мужчина «засветился» на многочисленных камерах видеонаблюдения в магазинах, где тратил чужие деньги. Скорее всего, в ближайшее время рецидивист получит новый срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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