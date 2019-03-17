2019-03-17T11:22:54+03:00
Телевизор

Первый канал покажет первую игру "Сборной Снежногорска" в Высшей Лиге

Эфир состоится 17 марта в 22.30
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
"Сборная Снежногорска" по итогам первой своей игры в Высшей Лиге заняла второе место. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn"Сборная Снежногорска" по итогам первой своей игры в Высшей Лиге заняла второе место. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn
Изменить размер текста:

5 марта у "Сборной Снежногорска" был дебют в Высшей Лиге. На сцену северяне вышли вместе с "Так-то" из Красноярска, "Будем дружить семьями" из Москвы, "Волжане" из Самары и "Сборная Коргалжино" из Казахстана.

Юмор наших земляков высоко оценили, и команда заняла второе место. Что дало ей полное право пройти дальше в 1/4 финала.

А вот как же шутила "Сборная Снежногорска", увидим уже сегодня, 17 марта. В 22.30 Первый канал покажет эфир 1/8 финала Высшей Лиги. В жюри игры были Константин Эрнст, Юлий Гусман, Валдис Пельш, Пелагея, Вячеслав Муругов.

Ближайшая 1/4 финала состоится 18 апреля. Правда, состав команд пока не обозначен. Но те, кто хочет поболеть за наших в зале Центрального академического театра Российской армии (а именно здесь проходят игры), уже могут планировать поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Благодаря главе Кольского района у юных хоккеистов-любителей из Причального теперь есть форма
«Улица» бесплатно раздавала мурманчанам горячую кашу с тушенкой и чай
В Мурманске собирают деньги на помощь морякам, арестованным за кокаин в Кабо-Верде
Пенсионерка из Мурманска потеряла 20 тысяч рублей по вине соседа, который зашел «за солью»
Жители Мурманской области не хотят, чтобы поезд до Санкт-Петербурга стал быстрее
В аварии с фурой под Кандалакшей погиб ребенок
В Апатитах ищут 15-летнюю Дарью Овсянникову
В Мурманске огни телебашни погасли в знак траура о погибших в Новой Зеландии
Мурманские моряки с судна ESER, задержанные в Кабо-Верде, жалуются на ужасные условия содержания
Евгений Цыганов о съемках в Мурманской области: "Думал, уши просто отвалятся"
В Мурманской области столкнулись бетономешалка и грузовик - двое пострадавших
В Мурманске и области ищут очевидцев аварии с Chevrolet Niva и Lada XRAY, которая произошла под Новый год в Карелии
У автора грибов Заполярного авангарда появился последователь
Мурманская область возглавила Северо-Запад в экологическом рейтинге по итогам зимы
Мурманской области обещают дешевую треску в рамках программы «Доступная рыба»
В Мурманской области 200 миллионов рублей заложено на лесные пожары
Таксист попытался проехать в Североморск по поддельному командировочному
Оленихе с полуострова Рыбачий ампутировали сломанную ногу
Три пожарные машины прибыли к художественному музею в центре Мурманска
Александр Васильев прокомментировал свое скандальное интервью в Мурманске и критику в адрес Аллы Пугачевой
На истории кота со сломанным позвоночником из Колы пытаются нажиться мошенники