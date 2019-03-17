Первый канал покажет первую игру "Сборной Снежногорска" в Высшей Лиге

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-17T11:22:54+03:00

"Сборная Снежногорска" по итогам первой своей игры в Высшей Лиге заняла второе место. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn

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5 марта у "Сборной Снежногорска" был дебют в Высшей Лиге. На сцену северяне вышли вместе с "Так-то" из Красноярска, "Будем дружить семьями" из Москвы, "Волжане" из Самары и "Сборная Коргалжино" из Казахстана.

Юмор наших земляков высоко оценили, и команда заняла второе место. Что дало ей полное право пройти дальше в 1/4 финала.

А вот как же шутила "Сборная Снежногорска", увидим уже сегодня, 17 марта. В 22.30 Первый канал покажет эфир 1/8 финала Высшей Лиги. В жюри игры были Константин Эрнст, Юлий Гусман, Валдис Пельш, Пелагея, Вячеслав Муругов.

Ближайшая 1/4 финала состоится 18 апреля. Правда, состав команд пока не обозначен. Но те, кто хочет поболеть за наших в зале Центрального академического театра Российской армии (а именно здесь проходят игры), уже могут планировать поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU