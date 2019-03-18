2019-03-18T08:22:55+03:00
Звезды

Рэпер L'One считал, до Антарктиды можно доехать из Мурманска

Исполнитель рассказал о записи последнего альбома "Пангея"
Мария ПАШЕНКОВА
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L'One рассказал, что думал доехать до Антарктиды из Мурманска. Фото: скриншот видеоL'One рассказал, что думал доехать до Антарктиды из Мурманска. Фото: скриншот видео
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На днях рэпер L'One презентовал свой последний седьмой альбом "Пангея". Работа над ним шла семь лет, и особенностью его стало то, что записывали его по всему миру. Что и объясняет название (Пангея - это сверхконтинент, который некогда объединял почти всю сушу Земли)

- Клип и альбом были созданы на 7 континентах планеты Земля: Антарктида, Африка, Европа, Азия, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, - сообщает лейбл Black Star.

Хотя, строго говоря, континентов-то в мире шесть, ведь Европа и Азия - это части Евразии.

Поклонники долго ждали, когда же L'One представил альбом. И теперь рэпер объяснил, почему так долго над ним работал.

- Альбом вышел бы и раньше, но в Антарктиду можно попасть в определенное время. Для меня было открытием, хотя по географии у меня было пять. Думал, доеду до Мурманска, на собаках доеду. А выяснилось, что Антарктида в другой стороне, - рассказал L'One на шоу "ОК на связи!".

Это не первый случай. когда звезды делают ошибки в географии. Например, Настя Каменских считала, что за полярным кругом находится всего 4 города в мире. А Виктор Логинов не различил Северодвинск и Североморск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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